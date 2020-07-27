«Новый Хабиб» вызвал на бой рекордсмена UFC

Источник: Reuters

«Уважаю тебя и считаю легендой спорта, но прости — ты следующий, Майя. Увидим, у кого из нас лучше грэпплинг», — написал 26-летний Чимаев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--271781610f1fca4b194b" data-vnd="271781610f1fca4b194b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=271781610f1fca4b194b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Наряду еще с тремя спортсменами бразилец удерживает рекорд по количеству побед приемом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также является самым успешным представителем своей страны в организации. На его счету 24 победы в UFC.

26 июля шведский боец одержал вторую победу в UFC за 10 дней, установив рекорд организации. Уроженец Чечни дебютировал в промоушене 16 июля. Эффектный старт Чимаева в организации оценили эксперты и журналисты. Уже после дебюта его неоднократно сравнивали с Нурмагомедовым, называя Чимаева «новым Хабибом».