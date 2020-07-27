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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко. Что будет с его карьерой

Обозреватель «СЭ» — о том, какие бои ждут Емельяненко-младшего и будут ли они вообще.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко

  • Возраст: 38 лет.
  • Страна: Россия.
  • Весовая категория: свыше 93 кг.
  • Победы: 28. Поражения: 8. Ничьи: 1.

Магомед Исмаилов легко победил Александра Емельяненко. В этот раз Емельяненко подошел к бою натренированным — после почти полугодичных сборов в Грозном. Однако, как «СЭ» рассказал главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, тренировки Александра были весьма своеобразными — он не боролся, а работал только в боксерском зале. Исмаилов показал, что крепкий современный боец, даже весящий на 20−30 кг меньше, без проблем способен разобраться с Емельяненко — достаточно попасть в стойке и перевести поединок в партер. Емельяненко разочаровал, в августе ему исполнится 39, но завершать карьеру он не собирается — Александр предложил Исмаилову провести реванш.

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Помимо эмоционального интервью Емельяненко после боя запомнился еще и тем, что был замечен в аэропорту Сочи в странном состоянии — его вели под руки. Находившийся рядом боец ММА Курбан Тайгибов в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА» косвенно подтвердил, что Емельяненко был пьян. Так что «Мерседес», подаренный Рамзаном Кадыровым, легенда российских ММА проспорил. Когда Александр придет в себя — неизвестно. Но, ориентируясь на опыт предыдущих загулов АЕ, можно сделать вывод: как только Емельяненко снова будет активен в Instagram — значит, он готов к возобновлению тренировок.

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Минеев. По всей видимости, Александр летел в Грозный. Во всяком случае, до боя с Исмаиловым он собирался из Сочи отправиться в Чечню, где в августе планировал (может быть, планирует до сих пор) выступить на боксерском турнире. А на осень у Емельяненко намечен (пока ничего не отменено) бой по правилам бокса с Владимиром Минеевым. На каком шоу, когда и где — пока непонятно, но оба уже подписали контракт. При этом сам Минеев после боя Емельяненко с Исмаиловым написал в Instagram: «Саша, судя по всему, в подвале, и увидим мы его нескоро». Один из организаторов поединка — глава Fight Nights Global Камил Гаджиев. На вопрос «СЭ», актуален ли еще бой Емельяненко и Минеева, Гаджиев ответил: «Я бы не был так категоричен. Тут надо смотреть, изучать, есть ли на это спрос. По крайней мере, сегодня Александр перестал быть актуален. Но пару ярких хороших побед, и он снова на коне».

И еще такой момент: примерно в начале сентября Минеев должен сразиться за пояс чемпиона Fight Nights в среднем весе с Дауреном Ермековым. Это уже практически точно. А Емельяненко говорил, что бой с Минеевым намечен на конец сентября. Получается несостыковка — слишком мало времени между поединком Минеева с Ермековым и его потенциальной встречей с Емельяненко. В конце концов, неясно, как для Минеева сложится бой с казахом — если Владимир получит травму, то выйти против Александра через две-три недели он не сможет ни при каких обстоятельствах.

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Харитонов. В 2006 году Емельяненко нокаутировал Сергея Харитонова на турнире Pride. А через пять лет они приступили к трэштоку в СМИ, из-за чего их реванш стал чуть ли не самым ожидаемым боем в российских ММА. В июле Харитонов заявил, что потребует за бой с Емельяненко больше миллиона долларов. Александр в свою очередь сказал, что поговорит с руководством АСА, чтобы им организовали поединок. Несмотря на огромные финансовые запросы Сергея, стало казаться, что их бой наконец-то действительно возможен — все же Харитонов не тот человек, с которым нельзя договориться. Но все это было до того, как Емельяненко без шансов проиграл Исмаилову. Сергей после провала Александра сказал «СЭ» следующее: «Обидно за упущенные возможности. Тот гонорар уже нельзя получить. Гонорар ушел уже. На хрен он [бой с Емельяненко] кому нужен уже».

Однако если бой Емельяненко и Минеева состоится, и если Александр победит, то разговоры о реванше с Харитоновым возобновятся. Мурад Бичуев считает, что Сергей более удобный соперник для Емельяненко, чем Исмаилов, — потому что он ударник, а не борец. А вот если Александр проиграет Минееву… Нет, хайповые бои вряд ли закончатся: уже в августе на свободу может выйти Вячеслав Дацик. И еще такая информация: у Емельяненко есть предложение от бахрейнского промоушена Brave FC.

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Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Исмаилов. Слово Камилу Гаджиеву: «Я не верю в реванш. А если бой и состоится, то он будет проходить абсолютно по тому же самому сценарию. 99 процентов болельщиков не поверит в эту историю, не поверит в конкурентность этого боя. Прелесть состоявшегося поединка была в том, что мнения разделились и даже Емельяненко у букмекеров считался фаворитом, а итог мы видели. Что должно произойти, что повторный бой не был повторением первого? Я не знаю. Саша должен бороться в ближайшие два года без остановки. Но он не будет этого делать. В 40 лет не очень хочется бороться, могу по себе сказать».

Стоит добавить, что Исмаилов на этот раз потребует не 150 тысяч долларов, как за первый бой с Емельяненко, а раза в два больше. Как сказал его старший брат и тренер Рамазан — «теперь условия будет диктовать Магомед». Реванш Исмаилова с Владимиром Минеевым выглядит куда более интересной историей. И соответственно куда более интересной историей, чем боксерский поединок между Емельяненко и Минеевым. Исмаилов дрался с Минеевым в октябре 2018-го, и их бой закончился вничью. Сначала доминировал Магомед, но он быстро выдохся, и в заключительных раундах Владимир был куда лучше. Исмаилов больше не хочет (только если за сумасшедший гонорар) выступать в весе выше среднего, с мусульманами он не дерется, с Александром Шлеменко дружит — так что Минеев для него сейчас чуть ли не единственный приемлемый соперник. В UFC Магомед не метит — просто нет смысла, ведь в России он заработает в разы больше, чем там. По словам Гаджиева, он готов предложить Исмаилову и Минееву по 10 миллионов рублей.

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Так ли иначе, Емельяненко сам сказал, что если и драться с Исмаиловым во второй раз, то где-то через два боя. Поражение сбило хайп с Александра. Но если будут победы, то все вернется на свои места. Такой уж это спорт.

И последнее: очень важно останется ли Емельяненко в «Ахмате» или нет. Возможны оба варианта.

Илья Андреев

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