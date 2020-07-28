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14:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Новый Хабиб» бросил вызов Макгрегору

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

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Чимаев попросил главу промоушена Дэйну Уайта организовать поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. «Конор Макгрегор — тап-машина с сердцем цыпленка. Дэйна Уайт, я голоден, прошу, дай мне десерт», — написал Чимаев.

26 июля Чимаев одержал вторую победу в UFC за десять дней, установив рекорд организации. После этого его неоднократно сравнивали с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и называли «новым Хабибом».

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — завершал карьеру в ММА, но оба раза менял решение.

Чимаев — непобежденный боец, он продемонстрировал серию из восьми побед. Спортсмен родился в Чечне и переехал в Швецию в 16-летнем возрасте.

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