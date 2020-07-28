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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Его слова приводит CNN.

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Уайт заявил, что поединок пройдет 24 октября. «Это произойдет, говорю вам. Бой состоится», — заверил президент промоушена.

20 июля Уайт назвал место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи. Он объявил, что поединок должен состояться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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16 июля глава организации рассказал, что Нурмагомедову нашли замену на случай, если он окончательно откажется от поединка с Гэтжи. Он заявил, что россиянина может заменить американец Дастин Порье.

Изначально поединок Нурмагомедова и Гэтжи планировался на сентябрь. Его перенесли из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, у него диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

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