Олейник подерется с Черным Зверем из UFC

Источник: РИА "Новости"

Поединок с участием 43-летнего россиянина возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 8 августа. Льюис — бывший претендент на пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Американский тяжеловес занимает четвертую строчку в рейтинге UFC в рамках своей весовой категории.

Олейник идет на серии из двух побед. В мае он одолел экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. В январе россиянин досрочно завершил схватку против Мориса Грина.