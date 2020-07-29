Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) тяжеловес Алексей Олейник подерется с представителем США Дерриком Льюисом по прозвищу Черный Зверь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) тяжеловес Алексей Олейник подерется с представителем США Дерриком Льюисом по прозвищу Черный Зверь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок с участием 43-летнего россиянина возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Олейник идет на серии из двух побед. В мае он одолел
Олейник в третий раз за карьеру возглавит турнир UFC. Российский тяжеловес участвовал в главных поединках в первом в истории ивенте UFC в России, который прошел в Москве осенью 2018-го. В апреле 2019-го Олейник подрался с Алистаром Оверимом в главном поединке турнира в