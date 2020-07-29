Нурмагомедов заявил о планах провести бой с экс-чемпионом мира Сен-Пьером
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует провести бой с канадцем Жоржем
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует провести бой с канадцем Жоржем
Об этом он написал в комментариях под постом ведущего UFC Джо Рогана, анонсировавшего запланированный на 24 октября бой Нурмагомедова с Джастином Гейджи.
«В октябре — Джастин, в апреле — Жорж Сен-Пьер», — обещал Нурмагомедов.
Накануне UFC утвердил чемпионский бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи в легком весе. Поединок состоится 24 октября, место проведения сообщат позднее.
На этой неделе глава UFC Дэйна Уайт не исключил, что Нурмагомедов в ближайшее время проведет бой с
В феврале 2019 года
По словам