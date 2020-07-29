Нурмагомедов заявил о планах провести бой с экс-чемпионом мира Сен-Пьером

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Об этом он написал в комментариях под постом ведущего UFC Джо Рогана, анонсировавшего запланированный на 24 октября бой Нурмагомедова с Джастином Гейджи.

«В октябре — Джастин, в апреле — Жорж Сен-Пьер», — обещал Нурмагомедов.

Накануне UFC утвердил чемпионский бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи в легком весе. Поединок состоится 24 октября, место проведения сообщат позднее.

На этой неделе глава UFC Дэйна Уайт не исключил, что Нурмагомедов в ближайшее время проведет бой с Сен-Пьером и после этого завершит выступления.

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В феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. 39-летний боец владел чемпионскими поясами UFC в полусреднем и среднем весе. Он выиграл 26 поединков в смешанных единоборствах (MMA) при двух поражениях.

Сен-Пьер владеет рекордом UFC по числу побед в титульных боях (13) и по количеству тейкдаунов (90). В списке спортсменов, одержавших наибольшее количество побед в UFC, канадец (20) уступает только американцу Дональду Серроне (23) и бразильцу Демиану Майе (22).