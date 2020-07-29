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17:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон захотел боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон выступил в шоу журналиста Ариэля Хельвани и признался, что рассчитывает на поединок против Конора Макгрегора. Видео доступно в YouTube-канале ESPN MMA.

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36-летний американец заверил, что готов вернуться в октагон и вернуть себе шанс подраться за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Перед поединком против победителя осеннего противостояния между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, Фергюсон готов выйти в октагон против Макгрегора.

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«Хотите, чтобы я побил Конора? Давайте его сюда. Порье? И его побью. А потом мне нужен победитель боя Хабиб — Гэтжи», — заявил он.

В мае Фергюсон уступил Гэтжи в поединке за пояс временного чемпиона UFC. Американец потерпел первое за восемь лет поражение. Изначально планировалось, что Фергюсон подерется именно с Нурмагомедовым, однако из-за пандемии коронавируса российский боец снялся с поединка.

Действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с Гэтжи 24 октября. В активе россиянина 28 побед в 28 поединках.

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