Фергюсон захотел боя с Макгрегором

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36-летний американец заверил, что готов вернуться в октагон и вернуть себе шанс подраться за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Перед поединком против победителя осеннего противостояния между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, Фергюсон готов выйти в октагон против Макгрегора.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eab7551d8e038c162d5f" data-vnd="eab7551d8e038c162d5f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eab7551d8e038c162d5f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хотите, чтобы я побил Конора? Давайте его сюда. Порье? И его побью. А потом мне нужен победитель боя Хабиб — Гэтжи», — заявил он.

В мае Фергюсон уступил Гэтжи в поединке за пояс временного чемпиона UFC. Американец потерпел первое за восемь лет поражение. Изначально планировалось, что Фергюсон подерется именно с Нурмагомедовым, однако из-за пандемии коронавируса российский боец снялся с поединка.