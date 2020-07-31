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09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян назвал условие для реванша с Алду

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду.

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Источник: AP 2020

По словам Яна, он готов дать Алду второй шанс. «Ну, все дело за руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Если будет такое предложение, менеджеры так решат, то нам придется подраться», — заявил спортсмен.

Кроме того, Ян оценил нокаутирующие способности бразильца. «Он перенокаутировал очень много ребят. Я это все понимал, знал, что он сильно бьет. Но я всегда стараюсь спарринговаться с ребятами, которые тяжелее и больше меня. Так что я был готов ко всему», — подчеркнул россиянин.

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17 июля тренер спортсмена Джон Хатчинсон рассказал, что за две с половиной недели до боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это было опасно для здоровья.

12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

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