Петр Ян назвал условие для реванша с Алду

Источник: AP 2020

По словам Яна, он готов дать Алду второй шанс. «Ну, все дело за руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Если будет такое предложение, менеджеры так решат, то нам придется подраться», — заявил спортсмен.

Кроме того, Ян оценил нокаутирующие способности бразильца. «Он перенокаутировал очень много ребят. Я это все понимал, знал, что он сильно бьет. Но я всегда стараюсь спарринговаться с ребятами, которые тяжелее и больше меня. Так что я был готов ко всему», — подчеркнул россиянин.

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17 июля тренер спортсмена Джон Хатчинсон рассказал, что за две с половиной недели до боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это было опасно для здоровья.