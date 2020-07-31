Россиянин Валиев не выступит на турнире UFC из-за проблем с документами
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
«Вовремя не пришла петиция», — сказал Валиев. При этом 30-летний спортсмен отметил, что в ближайшее время проблема решится и он сможет дебютировать в организации.
Валиев должен был провести бой 1 августа против американца Джамала Эммерса в