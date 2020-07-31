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10:33 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Валиев не выступит на турнире UFC из-за проблем с документами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за проблем с визовыми документами. Об этом Валиев сообщил ТАСС.

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Источник: Reuters

«Вовремя не пришла петиция», — сказал Валиев. При этом 30-летний спортсмен отметил, что в ближайшее время проблема решится и он сможет дебютировать в организации.

Валиев должен был провести бой 1 августа против американца Джамала Эммерса в Лас-Вегасе.

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