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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усман Нурмагомедов одержал победу нокаутом на турнире UAE Warriors

Российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил техническим нокаутом в первом раунде (2:39) финна Джерри Кварнстрема на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби.

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22-летний Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету Усмана 10 побед в 10 боях в ММА.

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