Усман Нурмагомедов одержал победу нокаутом на турнире UAE Warriors
Российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил техническим нокаутом в первом раунде (2:39) финна Джерри Кварнстрема на турнире UAE Warriors 12 в
Российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил техническим нокаутом в первом раунде (2:39) финна Джерри Кварнстрема на турнире UAE Warriors 12 в
22-летний Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету Усмана 10 побед в 10 боях в ММА.