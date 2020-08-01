Емельяненко обвинили в применении допинга

«Не сомневаюсь, что Емельяненко химичит перед боями. Очень хорошо заметно, как меняется форма его лица, как бы это ни было странно, и форма тела на подготовках», — заявил Клакоцкий. Он уточнил, что один из признаков применения запрещенных препаратов — залитость тела, при которой пухнет лицо спортсмена.