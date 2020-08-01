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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ESPN: Волков проведет следующий бой в октябре против Харриса

Российский тяжеловес Александр Волков проведет следующий поединок против американца Уолта Харриса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча должна пройти 24 октября на турнире UFC 254, сообщает ESPN.

Всего на счету россиянина 31 победа при 8 поражениях. Профессиональный рекорд Харриса составляет 13 побед и 8 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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