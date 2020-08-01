ESPN: Волков проведет следующий бой в октябре против Харриса
Российский тяжеловес Александр Волков проведет следующий поединок против американца Уолта Харриса.
Российский тяжеловес Александр Волков проведет следующий поединок против американца Уолта Харриса.
Встреча должна пройти 24 октября на турнире UFC 254, сообщает ESPN.
Всего на счету россиянина 31 победа при 8 поражениях. Профессиональный рекорд Харриса составляет 13 побед и 8 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.
Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.