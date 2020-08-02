Бой Херман — Миршерт на турнире UFC Fight Night отменен из-за коронавируса
ТАСС, 2 августа. Поединок американского бойца Эд Хермана на турнире UFC Fight Night 173 отменен
ТАСС, 2 августа. Поединок американского бойца Эд Хермана на турнире UFC Fight Night 173 отменен
«Тест на COVID-19 дал положительный результат, поэтому бой отменяется. Чувствую себя здоровым и сделаю все, что в моих силах, чтобы так было и дальше, и окружающие меня люди были в безопасности», — написал Миршерт в своем Twitter.
Турнир UFC Fight Night 173 прошел в