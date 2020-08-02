«Золотой мальчик» UFC потерпел первое поражение в карьере
Американский боец UFC армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере от соотечественника Дерека Брансона.
Американский боец UFC армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере от соотечественника Дерека Брансона.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 173 в
Это первое поражение Шахбазяна в UFC после 11 побед подряд. Ранее спортсмен девять раз заканчивал поединки нокаутом в первых раундах и получил прозвище «Золотой мальчик».
В активе Брансона теперь 21 победа и семь поражений.