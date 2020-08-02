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12:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Золотой мальчик» UFC потерпел первое поражение в карьере

Американский боец UFC армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере от соотечественника Дерека Брансона.

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Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе. Противостояние завершилось в третьем раунде вмешательством судьи, который зафиксировал победу 36-летнего Брансона техническим нокаутом.

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Это первое поражение Шахбазяна в UFC после 11 побед подряд. Ранее спортсмен девять раз заканчивал поединки нокаутом в первых раундах и получил прозвище «Золотой мальчик».

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В активе Брансона теперь 21 победа и семь поражений.

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