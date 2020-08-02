Первое поражение Шахбазяна: каким получился UFC Vegas 5

UFC вернулся в Лас-Вегас после серии турниров на «Бойцовском острове».
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Скромный и по количеству, и по качеству кард прошедшего ивента Vegas 5 был обусловлен в том числе и тем, что сразу несколько боев слетело еще до его старта. Изначально вечер должен был возглавить поединок между экс-чемпионкой Холли Холм и Ирэн Алданы, однако событие отменили в связи с тем, что мексиканка подхватила коронавирус. Положительный тест на опасную инфекцию также сдал Джеральд Миршерт, из-за чего пришлось снять его бой с Эдом Херманом.
А уже перед выходом в октагон сознание потерял Тревин Джайлс, и его соперник Кевин Холланд тоже остался без боя. Джайлс упал в обморок в раздевалке, однако, несмотря на это, был готов провести поединок, но Атлетическая комиссия штата Невада отказала. О причинах плохого самочувствия 27-летнего средневеса дополнительно не сообщается.
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Главным боем вечера из-за отмены поединка Холм и Алданы в итоге стало противостояние двух средневесов — проспекта дивизиона Эдмена Шахбазяна (11−1) и опытного ветерана Дерека Брансона (21−7). Армяно-американский боец еще два года назад побеждал на претендентской серии Даны Уайта, а после подписания контракта с UFC одержал три победы подряд, зарекомендовав себя наиболее перспективным спортсменом в ростере. Но Брансон твердо пообещал выбить из 22-летнего соперника весь хайп: он значительно перебил Шахбазяна в стойке и четырежды перевел на землю.
В третьем раунде силы у Эдмена уже были на исходе, и Брансону не составило труда вновь скинуть его на канвас и закончить бой досрочно серией ударов, нанеся Шахбазяну первое поражение в карьере.
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Редкий женский поединок завершается досрочно, но если это происходит, то зачастую красиво. Победительница соглавного боя вечера Дженнифер Майя (18−6−1) на ближайшее время закопала все чемпионские амбиции третьего номера рейтинга наилегчайшего веса Джоан Калдервуд (14−5), которая должна была встретиться в титульном поединке с Валентиной Шевченко, но решила не ждать, пока чемпионка восстановиться после травмы, и поделила октагон с Дженнифер, поставив на кон все. Получилось неудачно: Джоан была лучше в стойке и сама перевела бой на землю, но, но сама попалась на рычаг локтя.
За свой сабмишен Майя получила бонус вечера, а Калдервуд в конечном счете осталась ни с чем.
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Яркий нокаутер Висенте Луке (19−7−1), как и от него ждали, выдал мощное представление. Бразилец сумел перевернуть ход чрезвычайно близкого боя с Рэнди Брауном (12−4), который шел совсем не в его пользу. В концовке второго раунда Луке зажал соперника у сетки, предпринял попытку удушения, а затем мощно зарядил сопернику коленом в челюсть из стойки, мгновенно опустив того на земле. Несколько ударов было достаточно нанести Висенте по несчастному Брауна, чтобы судья остановил поединок, а в карман Луке улетел бонус в размере $50 тыс.
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Боем вечера была признала 15-минутная рубка Ландо Ваннаты (11−5−2) и Бобби Грина (26−10−1), встречавшихся в реванше. Победа судейским решением отошла Брауну — он перебил своего соперника, трижды перевел в партер и один раз отправил в нокдаун. А после Бобби показал, как надо праздновать в октагоне:
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Впрочем, был еще один красивый момент и в предварительном карде. Джонатан Мартинес (12−3) по исходу двух раундов уверенно забирал бой у Фрэнки Саэнса (13−7), а в начале третьего отрезка боя шикарным стилем отправил соперника в нокаут: колено в челюсть при отходе назад к клетке и добивание на земле. Жаль, что у UFC не хватило бонусов на этого парня.
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В ближайшие несколько месяцев UFC не вернется в Абу-Даби на «Бойцовский остров». Ближайший запланированный турнир состоится уже в ночь на 9 августа, а возглавит его бой между Алексеем Олейником и Дерриком Льюисом. В этот же день также свои поединки проведут еще двое россиян — Омари Ахмедов встретится с Крисом Уайдманом, а Яна Куницкая поприветствует в промоушене чемпионку Invicta Юлию Столяренко.
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