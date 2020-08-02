Хабиб, Чимаев или боксёр Пакьяо. Кто заработает большие деньги на Макгрегоре?
Если Конор вернётся в спорт, отбоя от предложений не будет.
Если Конор вернётся в спорт, отбоя от предложений не будет.
В начале июня один из самых знаменитых бойцов ММА объявил о завершении карьеры. Конор Макгрегор делает подобный «финт ушами» уже третий раз, но никогда не держал настолько долгую паузу перед возвращением.
Тем не менее, большая часть коллег ирландца и его болельщиков считает, что ещё увидит Конора в октагоне. Самое важное, что в уходе Макгрегора на пенсию не уверен и президент UFC Дана Уайт. Сам спортсмен пока предпочитает заигрывания в «Твиттере», не давая никакой конкретики. С кем же может встретиться Печально Известный?
В последнее время имя Макгрегора регулярно всплывает в разговорах про Хамзата Чимаева.
Сам Макгрегор хотел бы взять реванш у Хабиба Нурмагомедова. Ирландец несколько раз предлагал руководству UFC устроить ему второй поединок с дагестанцем, каждый раз натыкаясь на стену непонимания. Понять Дану Уайта можно: если встреча Макгрегора и Чимаева — невыгодная по финансовым причинам, то бой Конора с Нурмагомедовым — удар по спортивному имиджу. После поражения от россиянина Конор дрался только с Дональдом Серроне и не готов пройти полноценный путь до титульного боя. Если Макгрегор получит встречу с Нурмагомедовым, обязательно выразят недовольство другие
1 августа Макгрегор оставил в «Твиттере» загадочное сообщение «Tinatanggap ko».
На тагальском языке, использующемся на Филиппинах, это означает — «Я принимаю». Таким креативным способом ирландец намекает на возможный бой с легендарным боксёром Мэнни Пакьяо. У спортсменов общая команда менеджеров и ранее Макгрегор уже предлагал Паку поединок по правилам бокса. Печально Известный имеет необходимый опыт: в 2017 году он проиграл техническим нокаутом Флойду Мейвейзеру, заработав сумасшедшие деньги. Пакьяо — не менее громкое имя, чем Мейвезер, и отлично подходит для возвращения Конора в бокс. Филиппинцу уже 41 год, благодаря чему у Макгрегора могут иметься хоть
Трилогия с Нейтом Диазом — тоже хороший путь для Макгрегора. Предыдущие встречи двух «плохих парней» были великолепны как по накалу, так и по спортивной составляющей. Диаз дерётся очень редко, что не помешает ему быстро набрать отличную форму. К тому же брат Ника Диаза далеко не так опасен, как тот же Нурмагомедов, который наверняка спокойно «переедет» Конора. Ещё один вариант — Хорхе Масвидаль, давно настаивающий на встрече с ирландцем. Спортсмен с кубинскими корнями привлекает публику бешеной харизмой и классной работой в стойке, что вкупе с умениями Макгрегора поможет создать достойное зрелище. Как минимум, бойцы смогут поделить между собой пояс «главного плохиша UFC».
Бойцов уровня Макгрегора и даже лучше него в ММА сейчас хватает, но в умении зажигать публику ирландец
Александр Фролов