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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Поражение — это еще не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов выразил поддержку своему сопернику Александру Емельяненко. Также он пожелал ему скорейшего восстановления.

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«Хочу выразить уважение Александру! — написал Исмаилов. —  Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи? шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои? ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение — это не конец, это новое начало!».

Поединок состоялся 24 апреля в Красной поляне. 38-летний тяжеловес Емельяненко (28−8−1) проиграл 34-летнему средневесу Исмаилову (16−2−1) техническим нокаутом в третьем раунде.

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