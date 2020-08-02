«Поражение — это еще не конец». Исмаилов поддержал Емельяненко

«Хочу выразить уважение Александру! — написал Исмаилов. — Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скореи? шего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стои? ко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение — это не конец, это новое начало!».