«Это будет тяжелая подготовка. Она будет отличаться от всех прежних»: Хабиб — о предстоящем бое с Гэтжи
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, посвященный своему тренеру Хавьеру Мендесу.
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, посвященный своему тренеру Хавьеру Мендесу.
«Это будет тяжелая подготовка, в сентябре уже будем вместе Хавьером Мендесом. Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок», — написал Хабиб в инстаграме.
Следующий поединок Хабиб планирует провести 24 октября против Джастина Гэтжи. В апреле 2021 года он намерен получить в соперники Жоржа