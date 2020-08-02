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19:33 (мск), источник: Sport24

«Это будет тяжелая подготовка. Она будет отличаться от всех прежних»: Хабиб — о предстоящем бое с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, посвященный своему тренеру Хавьеру Мендесу.

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«Это будет тяжелая подготовка, в сентябре уже будем вместе Хавьером Мендесом. Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок», — написал Хабиб в инстаграме.

Следующий поединок Хабиб планирует провести 24 октября против Джастина Гэтжи. В апреле 2021 года он намерен получить в соперники Жоржа Сен-Пьера.

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