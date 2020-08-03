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15:33 (мск), источник: Sport24

Бой Емельяненко — Исмаилов принес ACA более 18 миллионов рублей на платных трансляциях

Лига ACA представила данные о проданных платных трансляциях и количестве просмотров боя Емельяненко — Исмаилов.

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Организация утверждает, что было продано 52 тысячи PPV. Если исходить из средней стоимости в 349 рублей за трансляцию, получается, что ACA заработала на этом чуть больше 18 миллионов рублей.

Около 8 миллионов зрителей посмотрели видео поединка. Эта цифра складывается из количества просмотров боя в социальных сетях, повторов на телеканале «Матч ТВ» и записей на платформе Sportrecs.

Во время загрузки произошла ошибка.
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