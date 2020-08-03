Федор Емельяненко высказался о новом бое
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator. Интервью со спортсменом опубликовано в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator. Интервью со спортсменом опубликовано в
43-летний тяжеловес признался, что следующий бой находится «в подвешенном состоянии». Емельяненко отметил, что на его планы повлияла пандемия коронавируса, но заверил, что поединок обязательно состоится.
«Первоначально Bellator готовил бой в Америке. Может быть, подерусь в конце года. Мне осталось два поединка по контракту», — заявил Емельяненко.
Последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. Тогда он в первом раунде нокаутировал бывшего бойца Pride Квинтона Джексона на турнире в Японии. Таким образом, российский тяжеловес закрыл поражение от Райана Бэйдера в финале
Емельяненко известен по выступлениям Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед и 6 поражений.