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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко высказался о новом бое

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале Сергея Лодыги.

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Источник: AP 2020

43-летний тяжеловес признался, что следующий бой находится «в подвешенном состоянии». Емельяненко отметил, что на его планы повлияла пандемия коронавируса, но заверил, что поединок обязательно состоится.

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«Первоначально Bellator готовил бой в Америке. Может быть, подерусь в конце года. Мне осталось два поединка по контракту», — заявил Емельяненко.

Последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. Тогда он в первом раунде нокаутировал бывшего бойца Pride Квинтона Джексона на турнире в Японии. Таким образом, российский тяжеловес закрыл поражение от Райана Бэйдера в финале Гран-при Bellator.

Емельяненко известен по выступлениям Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед и 6 поражений.

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