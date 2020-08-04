Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
19:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
01:30
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
53
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Б
32
Хоккей. НХЛ
3.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент UFC: Макгрегор точно не будет драться в 2020-м

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах в отношении бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Напомним, недавно 32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

«У него нет контракта на бой в этом году. И он не получит поединка в этом году.

Конор Макгрегор не будет драться в 2020-м… Я гарантирую, он не будет драться в 2020-м, — приводит слова Уайта Barstool Sports.

Макгрегор начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в смешанных единоборствах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские
Малкин снова не смог пробить самого дорогого вратаря, но победил
20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки
Косторная ушла к Плющенко с нарушением. Будет дисквалификация?
The Times: «Челси» могут покинуть до 10 футболистов
СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Барселоны»
Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь