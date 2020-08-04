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22:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов показал фото подготовки к бою с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram показал фото подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Нурмагомедов начал вести отсчет дней до поединка с американцем. «Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтобы ты сам знал на них ответы. 80 дней до боя», — написал спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

2 августа Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам для поединка против Гэтжи. 31-летний боец признался, что ему предстоит тяжелая подготовка. Занятия пришлось прервать из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион.

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