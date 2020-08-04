Конор обещал часто драться в 2020-м, но обманул. Он закончил с ММА, оскорбил Хабиба и намекнул на бой с Пакьяо
Так случается.
Так случается.
«Я бы хотел провести три боя в этом году. А возможно, и больше. Допустим, если я уберу Дональда за пару секунд, что вполне может произойти, то, вероятно, смогу подраться очень скоро», — говорил Конор Макгрегор за несколько дней до боя против Дональда Серроне.
Ирландец разобрался с Ковбоем за 40 секунд, с момента их встречи прошло уже 200 дней, но на то, что Макгрегор в ближайшее время подерется по правилам ММА, кажется, нет ни одного шанса.
Два месяца назад Конор объявил о завершении карьеры. Он уже делал так раньше, но всегда очень быстро менял решение. На данный момент Макгрегор продолжает игнорировать смешанные единоборства, возвращаясь к ним только тогда, когда хочется
Неделю назад он ворвался в комментарии официального аккаунта UFC в инстаграме, чтобы подарить Хамзату Чимаеву прозвище Крысиная Губа, а вчера отреагировал на реплику Хабиба Нурмагомедова.
«Джастин — отличный парень и хороший соперник для меня. Но, когда октагон закроется, он должен быть готов не только к боксерскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — писал Хабиб под одним из постов Джо Рогана.
Конор вмешался.
«Иными словами: “Я буду бегать вокруг клетки, накладывая в штаны, а в первые десять секунд боя нырну ему в ноги, чтобы как следует занюхнуть его бандаж”», — комментарий провисел на месте порядка 20 минут, но, как и в случае с Крысиной Губой, был удален Макгрегором.
Можно подумать, будто Конор готовит аудиторию к своему возвращению, но нет. Президент UFC Дэйна Уайт, который, как правило, довольно аккуратно высказывается по поводу обещаний Макгрегора, сказал, что в 2020-м на свою главную звезду он не рассчитывает.
«Я не могу сказать, что он не подерется в 2021-м году, но у нас ничего не запланировано для него. В 2020-м же я гарантирую, что он не будет драться. Конор завязал с боями», — утверждает Уайт.
На самом деле будущее Макгрегора очень тяжело прогнозировать. UFC
Прямо сейчас у ирландца есть куча вариантов, с кем подраться в клетке, чтобы неплохо заработать. Но он прекрасно помнит, что
Видимо, по этой самой причине он оставляет в своем твиттере запись на филиппинском языке: «Я согласен». И это значительно сузило круг лиц, к которым могло относиться послание.
Ярослав Степанов