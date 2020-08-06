Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
21:30
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
43
Хоккей. НХЛ
01:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
04
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Забит Магомедшарипов вызвал Александра Волкановски на чемпионский бой

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе, вызвал на бой Александра Волкановски.

Наверх
Источник: AP 2020

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, и я выиграл без боя. Следующий бой — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь. Я обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, что они хотят, если нужно немного времени, сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что бой с участием Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку.

Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Грандиозный провал русской звезды. Малкин снова проиграл
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь