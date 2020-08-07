Олейник прокомментировал плевок американского бойца Льюиса: «Это была не моя еда»
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал поступок американца Деррика Льюиса, с которым он будет драться 9 августа на турнире UFC Vegas 6.
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал поступок американца Деррика Льюиса, с которым он будет драться 9 августа на турнире UFC Vegas 6.
Льюис в социальных сетях опубликовал видео: боец плюнул в контейнер с едой, которая, по его словам, предназначалась Олейнику.
«Думаю, что бы он там не делал — это говорит только о его культуре и образовании. Видео я не видел, если честно. Не знаю, чем он себя решил развлечь или попытаться хайпануть, как говорится. Могу сказать, что это была не моя еда, естественно», — сказал Олейник на