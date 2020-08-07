Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Лион
Хоккей. НХЛ
05:30
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
43
Хоккей. НХЛ
01:30
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
46
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавьер Мендес: Хабиб делал всё, что хотел от него отец, теперь у него этого нет

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о значении отца — Абдулманапа — в жизни спортсмена.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Всё, что хотел от него отец, Хабиб Нурмагомедов выходил и делал. Теперь у него этого нет. Он должен сосредоточиться на наследии, которое хотел для него отец», — считает тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Мендес назвал соперника для Хабиба, бой с которым стал бы борьбой за наследие.

«30−0 — обсуждалось много раз. И бой с Жоржем Сен-Пьером определённо был бы борьбой за наследие. Если они смогут это организовать, я хочу увидеть 30−0 в этом бою, Хабиб готов к этому», — приводит слова Хавьера корреспондент ESPN MMA Бретт Окамото в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отец и тренер Хабиба, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Хабиб может закончить карьеру боем с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Те же лица. «Локомотив» и «Зенит» разыграют Суперкубок России
Овечкин потерялся без «оруженосца». «Вашингтон» не впечатляет
«Севилья» хороша. «Вулверхэмптон» играет в ЛЕ уже 378 дней
Олейник оценил предстоящий поединок с плюнувшим в его еду бойцом
Трансферы РПЛ: Кокорин в «Спартаке», Ловрен в «Зените» (фото)
«Калгари» вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли
Экс-клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь