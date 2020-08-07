Отомстить за плевок: Олейник готов наказать американца на новом шоу UFC
Серия турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Серия турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Предварительный кард турнира стартует в 01:00 мск, основные бои начнутся тремя часами позднее. Среди них будет поединок Яны Куницкой — восьмого номера легчайшего дивизиона и
Соперницей россиянки изначально была назначена Кетлин Виейра, но она выбыла. На замену бразильянке выйдет 27-летняя литовка Юлия Столяренко, которая весной завоевала чемпионский пояс женского промоушена Invicta FC. На данный момент в активе прибалтийской спортсменки пять побед подряд, при этом она ни разу не выигрывала нокаутом.
Куницкая, напротив, предпочитает работать в стойке, поэтому зрители вправе ожидать интригующее противостояние стилей. Проблем с мотивацией у россиянки быть не должно, ведь ей необходимо закрывать декабрьское поражение от Аспен Лэдд. В противном случае котировки 30-летней уроженки Мурманска в UFC серьезно снизятся, и она еще больше отдалится от нового титульного шанса.
Букмекеры считают, что Куницкая сумеет вернуться на победную тропу. Коэффициенты на ее успех составляют около 1,4 против 2,9−3,1 на триумф Столяренко.
Соглавным событием вечера станет бой с участием 32-летнего Омари Ахмедова, занимающего 11-е место в рейтинге среднего дивизиона. Его соперник сейчас не входит в топ-15 весовой категории, зато несколько лет назад он был ее чемпионом.
Летом 2013 года Крис Вайдман завоевал чемпионский пояс, после чего трижды защищал его. Однако зимой 2015-го американец впервые проиграл в MMA и потерял титул. С того момента начался жуткий период в карьере спортсмена. В следующих пяти боях он победил лишь однажды, уступив еще четыре раза нокаутами. Не помог и переход в полутяжелый вес.
Теперь 36-летний Вайдман возвращается в средний дивизион, где Ахмедов набрал хороший ход. Россиянин не проигрывает с весны 2016 года и намерен получить в свою коллекцию один из самых впечатляющих скальпов. Эта задача вряд ли окажется простой даже с учетом неудачной серии американца. Хотя бы потому, что очередное поражение может вовсе завершить карьеру Криса.
По мнению букмекеров, поединок атлетов войдет в число наиболее конкурентных на предстоящем турнире. Коэффициенты на победу обоих бойцов примерно равны — на уровне 1,9.
Главным событием вечера назначен поединок американца Деррика Льюиса и россиянина Алексея Олейника — четвертого и десятого номеров тяжелого дивизиона соответственно. Оба идут на сериях из двух побед и регулярно получают бонусы за зрелищность, так что болельщики определенно увидят интересную схватку двух мастеров.
Кроме того, это будет классическое противостояние ударника и борца. Если Льюис предпочитает «вырубать» своих соперников, то в активе Олейника целая россыпь побед болевыми и удушающими приемами. Например, уроженец Харькова — первый боец, выигравший в UFC «удушением Иезекииля». Неслучайно 43-летний россиянин имеет прозвище Удав.
Всего же на счету Олейника 73 боя в смешанных единоборствах. До него никто в истории MMA не побеждал в четырех десятилетиях. Казалось бы, Алексей находится на финише славной карьеры, но на деле он только набирает обороты в тяжелом весе UFC. Если россиянин одолеет Льюиса, то ворвется в топ-5 категории и фактически включится в чемпионскую гонку.
Мотивации у Олейника точно будет предостаточно. Особенно после недавнего инцидента с Дерриком, который демонстративно плюнул в еду Алексею.
Что касается спортивных достижений американца, то он уже бился за пояс тяжелого дивизиона, получив эту возможность после победы над россиянином Александром Волковым. Осенью 2018 года американец проиграл титульный бой соотечественнику Даниэлю Кормье и наверняка жаждет добиться нового шанса.
В глазах букмекеров 35-летний Льюис — явный фаворит предстоящего поединка. Коэффициенты на его победу составляют около 1,4−1,5 против 2,7−3 на успех Олейника.
Александр Бокулев