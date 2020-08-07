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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Олейник оценил предстоящий поединок с плюнувшим в его еду американцем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник оценил предстоящий поединок с плюнувшим в его еду американцем Дерриком Льюисом. Его слова приводит «Российская газета».

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Источник: РИА "Новости"

Олейник обратил внимание на то, что американец находится в топ-5 лучших тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и назвал его одним из самых опасных соперников в своей карьере: «Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно чего угодно. Деррик Черный Зверь Льюис — волк страшный, но я постараюсь с ним справиться».

6 августа Льюис опубликовал видео, в котором он плюет в контейнер с едой для Олейника, заявив, что в блюде россиянина не хватило одного ингредиента. В ответ Олейник сказал, что еда была не его, а американец просто пытался «хайпануть».

Льюис подерется с Олейником на турнире UFC Vegas 6. Поединок пройдет 9 августа.

В смешанных единоборствах 43-летний Олейник одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 35-летнего Льюиса 23 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.

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