Олейник оценил предстоящий поединок с плюнувшим в его еду американцем

Источник: РИА "Новости"

Олейник обратил внимание на то, что американец находится в топ-5 лучших тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и назвал его одним из самых опасных соперников в своей карьере: «Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно чего угодно. Деррик Черный Зверь Льюис — волк страшный, но я постараюсь с ним справиться».

6 августа Льюис опубликовал видео, в котором он плюет в контейнер с едой для Олейника, заявив, что в блюде россиянина не хватило одного ингредиента. В ответ Олейник сказал, что еда была не его, а американец просто пытался «хайпануть».

Льюис подерется с Олейником на турнире UFC Vegas 6. Поединок пройдет 9 августа.