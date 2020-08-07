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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов отказался от тренировок в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отказался от тренировок в США в рамках подготовки к поединку против Джастина Гэтжи. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

31-летний россиянин не будет проходить подготовку в Калифорнии впервые с 2012 года. Спортсмен опасается возможного заражения коронавирусом. Тренировочный лагерь будет находиться в Дагестане.

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Не исключается, что команда российского бойца перед непосредственным поединком переедет ближе к месту проведения. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пока не афишировало, где будет проходить турнир.

Турнир UFC 254 намечен на 24 октября. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи за пояс чемпиона UFC возглавит ивент. Россиянин — действующий обладатель пояса. Американец удерживает титул временного чемпиона.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В обновленном рейтинге лучших бойцов UFC он занимает третью строчку.

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