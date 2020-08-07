Нурмагомедов отказался от тренировок в США

Источник: AP 2020

31-летний россиянин не будет проходить подготовку в Калифорнии впервые с 2012 года. Спортсмен опасается возможного заражения коронавирусом. Тренировочный лагерь будет находиться в Дагестане.

Не исключается, что команда российского бойца перед непосредственным поединком переедет ближе к месту проведения. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пока не афишировало, где будет проходить турнир.

Турнир UFC 254 намечен на 24 октября. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи за пояс чемпиона UFC возглавит ивент. Россиянин — действующий обладатель пояса. Американец удерживает титул временного чемпиона.