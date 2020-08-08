Боец MMA нокаутировал соперника ударами по ноге
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чарли Кэмпбелл нокаутировал соотечественника Найндоа Данга на турнире Bellator 243. Видео опубликовано в
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чарли Кэмпбелл нокаутировал соотечественника Найндоа Данга на турнире Bellator 243. Видео опубликовано в
25-летний Кэмпбелл закончил схватку во втором раунде. Он нанес серию ударов по ноге Данга. В результате соперник не смог продолжить поединок и рефери зафиксировал технический нокаут.
Кэмпбелл одержал вторую победу в карьере при единственном поражении. Также на турнире Bellator 243 третью победу подряд одержала американка Валери Лореда.