Макгрегор рассказал о помолвке со своей подругой

На фото Макгрегор обнимает свою подругу, которая показывает подаренное обручальное кольцо.

В воскресенье, 9 августа, Девлин исполнится 33 года. Пара вместе с 2008 года, в гражданском браке у Макгрегора и его девушки родились двое детей.