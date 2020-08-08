Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Наполи
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Волгарь
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Алания
03
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ростов
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Крылья Советов
31
Футбол. Первый дивизион
16:30
Чертаново
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Иртыш
20
Футбол. Премьер-лига
16:00
Химки
ЦСКА
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
10
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
10Кокорин в «Спартаке», Ловрен в «Зените»: главные трансферы РПЛ
20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор рассказал о помолвке со своей подругой

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор в Instagram объявил о помолвке со своей подругой Ди Девлин накануне ее дня рождения.

Наверх

На фото Макгрегор обнимает свою подругу, которая показывает подаренное обручальное кольцо.

В воскресенье, 9 августа, Девлин исполнится 33 года. Пара вместе с 2008 года, в гражданском браке у Макгрегора и его девушки родились двое детей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот это день рождения моей будущей жены!», — подписал публикацию Макгрегор.

Ранее ирландец заявил, что завершает свою спортивную карьеру.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
ЦСКА обыграл «Химки» в матче открытия нового сезона РПЛ
Малкин вылетел из Кубка Стэнли, не забив самой слабой команде
Елена Ильиных присоединилась к команде Евгения Плющенко
Зидан, Покеттино, Пирло — какого тренера выберет Роналду?
Волейболистка рассказала, о чем шутят в раздевалках (фото)
Не игравший в сезоне Дюрант получит 1 млн долларов за плей-офф
ЦСКА и «Салават» должны 400 млн. Почему их допустили к сезону?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь