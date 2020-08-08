Макгрегор рассказал о помолвке со своей подругой
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор в Instagram объявил о помолвке со своей подругой Ди Девлин накануне ее дня рождения.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор в Instagram объявил о помолвке со своей подругой Ди Девлин накануне ее дня рождения.
На фото Макгрегор обнимает свою подругу, которая показывает подаренное обручальное кольцо.
В воскресенье, 9 августа, Девлин исполнится 33 года. Пара вместе с 2008 года, в гражданском браке у Макгрегора и его девушки родились двое детей.
«Вот это день рождения моей будущей жены!», — подписал публикацию Макгрегор.
Ранее ирландец заявил, что завершает свою спортивную карьеру.