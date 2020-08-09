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09:40 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Куницкая одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 9 августа. Российский боец Яна Куницкая победила Юлию Столяренко из Литвы на турнире UFC Fight Night 174. Из-за пандемии коронавируса турнир в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит без зрителей.

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Поединок в легчайшей весовой категории состоял из трех раундов и завершился победой 30-летней россиянки единогласным решением судей.

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На счету Куницкой теперь 13 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Она дебютировала в ММА в 2009 году. Свой предыдущий поединок в UFC Куницкая провела в декабре прошлого года, уступив американке Аспен Лэдд техническим нокаутом.

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В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В Абсолютном бойцовском чемпионате Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.

27-летняя Столяренко одержала 9 побед, потерпела 4 поражения, один бой закончился ничьей.

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