Россиянка Куницкая одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

На счету Куницкой теперь 13 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Она дебютировала в ММА в 2009 году. Свой предыдущий поединок в UFC Куницкая провела в декабре прошлого года, уступив американке Аспен Лэдд техническим нокаутом.

В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В Абсолютном бойцовском чемпионате Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.