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06:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Олейник проиграл американцу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис одержал победу над россиянином Алексеем Олейником. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

35-летний американец досрочно завершил схватку в начале второго раунда. Льюис обрушил Олейника мощным ударом и принялся добивать 43-летнего российского тяжеловеса. Рефери боя Херб Дин остановил поединок и присудил победу Льюису.

Таким образом, Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это лучший результат среди тяжеловесов промоушена.

Россиянин в случае успеха мог довести количество побед до 60. Для него поражение от Льюиса стало 15-м в карьере.

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