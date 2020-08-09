Олейник проиграл американцу на турнире UFC в Лас-Вегасе

35-летний американец досрочно завершил схватку в начале второго раунда. Льюис обрушил Олейника мощным ударом и принялся добивать 43-летнего российского тяжеловеса. Рефери боя Херб Дин остановил поединок и присудил победу Льюису.

Таким образом, Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это лучший результат среди тяжеловесов промоушена.

Россиянин в случае успеха мог довести количество побед до 60. Для него поражение от Льюиса стало 15-м в карьере.