Олейник проиграл американцу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис одержал победу над россиянином Алексеем Олейником. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис одержал победу над россиянином Алексеем Олейником. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
35-летний американец досрочно завершил схватку в начале второго раунда. Льюис обрушил Олейника мощным ударом и принялся добивать 43-летнего российского тяжеловеса. Рефери боя Херб Дин остановил поединок и присудил победу Льюису.
Таким образом, Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это лучший результат среди тяжеловесов промоушена.
Россиянин в случае успеха мог довести количество побед до 60. Для него поражение от Льюиса стало 15-м в карьере.