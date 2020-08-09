Льюис, победив Олейника, установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжёлом весе

Источник: AP 2020

В главном событии турнира американец Деррик Льюис, который занимает четвёртое место, нокаутировал россиянина Алексея Олейника, занимающего 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе.

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Льюис одержал 11-ю победу нокаутом в тяжёлом дивизионе и установил рекорд по этому показателю.

Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел 7 поражений.

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