Боец Льюис заявил, что мог проиграть Олейнику после удушающего приема

Источник: AP 2020

В ночь на воскресенье Олейник проиграл Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире в США.

«Он поймал меня на удушающий. Я почти не мог дышать. Поэтому был рад, что раунд закончился», — сказал Льюис.