Забыть про топ-5: как Льюис разобрался с Олейником

Источник: РИА "Новости"

UFC Vegas 6 получился одним из самых скудных на имена и события. Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов — россиянина Алексея Олейника (59−14−1) и американца Деррика Льюиса (24−7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом. Изначально Олейник отказался от поединка спустя всего несколько недель после триумфом над Вердумом, однако в конечном итоге стороны сошлись на том, что бой будет, но через пару месяцев.

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Олейник был не слишком разговорчив перед боем и признавался, что у него были проблемы с подготовкой. Льюис же заметно сбросил вес (хоть и все равно перевесил россиянина на 17 кг) и после своих двух побед подряд казался для Удава еще более опасным соперником. Олейник в преддверии боя сохранял одну важную интригу: будет ли он рубиться с мастером нокаутов в стойке или же попробует его побороть в партере. Это стало ключевым моментом — Деррик в очередной раз показал, что в стойке ему нет равных.

Первый раунд начался с мощного попадания от Льюиса, которым он и планировал все закончить. Олейнику удалось отойти к сетке и выжить под натиском в виде града ударов. Стартовую пятиминутку бойцы с переменным успехом валяли друг друга на земле, при этом поначалу Удав выглядел даже менее предпочтительно, но в конце раунда дважды попытался провести прием — и в итоге просто отдал слишком много сил.

Удушающий Олейнику не удался, зато на второй раунд Черный Зверь вышел свежее и не с забитыми руками, тут же уронив россиянина мощным ударом на землю и добив брутальной серией.

На все это Льюису потребовалась 21 секунда. Олейник даже не успел поднять руки, чтобы защититься.

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Благодаря этой победе Льюис установил абсолютный рекорд UFC по количеству нокаутов в истории тяжелого веса.

У американца теперь их на счету 11, он обогнал по этому показателю Джуниора Дос Сантоса и Кейна Веласкеса. Любопытно и то, что Деррик также вошел в аналогичный топ вне зависимости от весовой категории, уступая по общему количеству нокаутов только Витору Белфорту, который 12 раз финишировал своих соперников. Вполне вероятно, что такими шагами Черный Зверь снова в ближайшее время сможет стать одним из претендентов на титул.

А вот Олейника продолжает преследовать недобрая традиция: Удав не может победить больше двух раз подряд с 2014 года. Победа над Льюисом принесла бы ему место в первой пятерке дивизиона и возможность просить нового сильного (и денежного) оппонента. Теперь — снова по уже проложенному пути. Впрочем, как говорил Олейник до боя, он и не рассчитывал на титульник, как и не видел смысла загадывать, что будет дальше.

«Бой прошел как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу. Всем спасибо. С богом», — сказал Олейник после боя на видео в Instagram.

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Также в рамках состоявшегося турнира свои поединки провели еще двое отечественных бойцов.

Яна Куницкая (13−5, БН: 1) поприветствовала в UFC литовского бойца и экс-чемпионку Invicta Юлию Столяренко (9−5−1). Россиянке было необходимо закрывать декабрьское поражение от Аспен Лэдд, и с соответствующим настроем она вышла на бой. Поединок прошел всю дистанцию, на протяжении которой Куницкая перебила соперницу почти в пять раз (254 против 50) и провела важный тейкдаун. У судей сомнений не осталось: единогласным решением победа отошла Лисичке.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDpsFKeianM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-09T02:13:49+00:00">8 Авг 2020 в 7:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не улыбнулась удача Омари Ахмедову (20−5−1), которому в соперники получил наиболее раскрученного из всех бойцов на турнире — бывшего чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана (15−5) с горой поражений за спиной. В последних шести встречах американец одержал только одну победу, пять раз при этом улетев в нокаут. Потому побеждать Ахмедова ему было необходимо во что бы то ни стало, иначе UFC определенно бы задумался о целесообразности его нахождения в лиге. Россиянин же, в отличие от соперника, шел на хорошей серии из трех побед подряд, а в последний раз проигрывал в далеком 2016-м. Но воспользоваться шансом закрепиться в топе не сумел: Уайдман был мощнее на земле и контролировал большую часть поединка, судьи единогласно отдали победу экс-чемпиону.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDpx65tiM2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDpx65tiM2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDpx65tiM2o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-09T03:04:43+00:00">8 Авг 2020 в 8:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самые яркие события ивента случились без главных участников.

Первый бонус в размере $50 тыс. за выступление вечера забрал Эндрю Санчес (13−5). В первом раунде он эффектно нокаутировал Веллингтона Турмана (16−4).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDpkjX-Cc74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDpkjX-Cc74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDpkjX-Cc74/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-09T01:09:07+00:00">8 Авг 2020 в 6:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Удалось солидно пополнить кошелек Даррену Стюарту (12−5, БН: 1). Британец неожиданным образом заставил сдаться мастера нокаутов Маки Питоло (13−6).

Оставшиеся два бонуса ушли Гэвину Такеру (12−1) и Кевину Холланду (18−5).