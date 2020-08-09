Забыть про топ-5: как Льюис разобрался с Олейником
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UFC Vegas 6 получился одним из самых скудных на имена и события. Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов — россиянина Алексея Олейника (59−14−1) и американца Деррика Льюиса (24−7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом. Изначально Олейник отказался от поединка спустя всего несколько недель после триумфом над Вердумом, однако в конечном итоге стороны сошлись на том, что бой будет, но через пару месяцев.
Олейник был не слишком разговорчив перед боем и признавался, что у него были проблемы с подготовкой. Льюис же заметно сбросил вес (хоть и все равно перевесил россиянина на 17 кг) и после своих двух побед подряд казался для Удава еще более опасным соперником. Олейник в преддверии боя сохранял одну важную интригу: будет ли он рубиться с мастером нокаутов в стойке или же попробует его побороть в партере. Это стало ключевым моментом — Деррик в очередной раз показал, что в стойке ему нет равных.
Первый раунд начался с мощного попадания от Льюиса, которым он и планировал все закончить. Олейнику удалось отойти к сетке и выжить под натиском в виде града ударов. Стартовую пятиминутку бойцы с переменным успехом валяли друг друга на земле, при этом поначалу Удав выглядел даже менее предпочтительно, но в конце раунда дважды попытался провести прием — и в итоге просто отдал слишком много сил.
На все это Льюису потребовалась 21 секунда. Олейник даже не успел поднять руки, чтобы защититься.
Благодаря этой победе Льюис установил абсолютный рекорд UFC по количеству нокаутов в истории тяжелого веса.
У американца теперь их на счету 11, он обогнал по этому показателю Джуниора Дос Сантоса и Кейна Веласкеса. Любопытно и то, что Деррик также вошел в аналогичный топ вне зависимости от весовой категории, уступая по общему количеству нокаутов только Витору Белфорту, который 12 раз финишировал своих соперников. Вполне вероятно, что такими шагами Черный Зверь снова в ближайшее время сможет стать одним из претендентов на титул.
А вот Олейника продолжает преследовать недобрая традиция: Удав не может победить больше двух раз подряд с 2014 года. Победа над Льюисом принесла бы ему место в первой пятерке дивизиона и возможность просить нового сильного (и денежного) оппонента. Теперь — снова по уже проложенному пути. Впрочем, как говорил Олейник до боя, он и не рассчитывал на титульник, как и не видел смысла загадывать, что будет дальше.
«Бой прошел как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план
Также в рамках состоявшегося турнира свои поединки провели еще двое отечественных бойцов.
Яна Куницкая (13−5, БН: 1) поприветствовала в UFC литовского бойца и
Не улыбнулась удача Омари Ахмедову (20−5−1), которому в соперники получил наиболее раскрученного из всех бойцов на турнире — бывшего чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана (15−5) с горой поражений за спиной. В последних шести встречах американец одержал только одну победу, пять раз при этом улетев в нокаут. Потому побеждать Ахмедова ему было необходимо во что бы то ни стало, иначе UFC определенно бы задумался о целесообразности его нахождения в лиге. Россиянин же, в отличие от соперника, шел на хорошей серии из трех побед подряд, а в последний раз проигрывал в далеком 2016-м. Но воспользоваться шансом закрепиться в топе не сумел: Уайдман был мощнее на земле и контролировал большую часть поединка, судьи единогласно отдали победу
Самые яркие события ивента случились без главных участников.
Первый бонус в размере $50 тыс. за выступление вечера забрал Эндрю Санчес (13−5). В первом раунде он эффектно нокаутировал Веллингтона Турмана (16−4).
Удалось солидно пополнить кошелек Даррену Стюарту (12−5, БН: 1). Британец неожиданным образом заставил сдаться мастера нокаутов Маки Питоло (13−6).
Оставшиеся два бонуса ушли Гэвину Такеру (12−1) и Кевину Холланду (18−5).
Арсений Алексеев