Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября

«Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября. Проводить его будут две организации — Fight Nights и GFC. В главном бою вечера Даурен Ермеков будет драться с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса. Всего в программе значатся 14 поединков», — сказал Гаджиев, добавив, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем турнира.