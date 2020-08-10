Звезда Bellator пообещал прикончить Макгрегора

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«Я прикончу Макгрегора за два раунда», — пообещал американец. Он добавил, что ирландец излишне самоуверен и на самом деле не так хорош, как все думают. «Если бы у всех нас было столько веры в себя, жизнь была бы немного другой», — заключил Чендлер.

4 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказал Макгрегору в проведении поединков. Уайт заявил, что ирландец не появится в октагоне не только в 2020 году, но и после, так как окончательно завязал со спортом.

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7 июня Макгрегор объявил об уходе из единоборств. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — делал аналогичные заявления. Позже он менял решение.

За карьеру в ММА Макгрегор провел 26 поединков. 22 из них он выиграл и четыре — проиграл. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.