Звезда Bellator пообещал прикончить Макгрегора
Американский боец смешанного стиля (ММА), звезда Bellator Майкл Чендлер бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Его слова приводит The Sun.
Американский боец смешанного стиля (ММА), звезда Bellator Майкл Чендлер бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Его слова приводит The Sun.
«Я прикончу Макгрегора за два раунда», — пообещал американец. Он добавил, что ирландец излишне самоуверен и на самом деле не так хорош, как все думают. «Если бы у всех нас было столько веры в себя, жизнь была бы немного другой», — заключил Чендлер.
4 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказал Макгрегору в проведении поединков. Уайт заявил, что ирландец не появится в октагоне не только в 2020 году, но и после, так как окончательно завязал со спортом.
7 июня Макгрегор объявил об уходе из единоборств. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — делал аналогичные заявления. Позже он менял решение.
За карьеру в ММА Макгрегор провел 26 поединков. 22 из них он выиграл и четыре — проиграл. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
На счету 34-летнего Чендлера так же 26 боев в смешанных единоборствах. 21 поединок он выиграл, пять — проиграл. Чемпионом Bellator он становился дважды.