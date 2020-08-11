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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Перед боем Нурмагомедова и Гэтжи подерутся еще два Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что осенью выступит на одном турнире со своими братьями. Об этом он написал в своем Instagram.

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31-летний спортсмен подтвердил, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также выступит Абубакар и Умар Нурмагомедовы. Для последнего бой станет дебютным в рамках промоушена. Абубакар уже провел один поединок под эгидой организации. На московском турнире в 2019 году он потерпел поражение.

UFC 254 пройдет 23 октября. Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи возглавят турнир. Бойцы побьются за титул чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин — действующий чемпион промоушена. На его счету 28 побед в 28 поединках. Гэтжи подерется с ним в статусе временного чемпиона.

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