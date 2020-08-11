Перед боем Нурмагомедова и Гэтжи подерутся еще два Нурмагомедова

31-летний спортсмен подтвердил, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также выступит Абубакар и Умар Нурмагомедовы. Для последнего бой станет дебютным в рамках промоушена. Абубакар уже провел один поединок под эгидой организации. На московском турнире в 2019 году он потерпел поражение.