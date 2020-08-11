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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Менеджер Петра Яна назвал следующего соперника бойца

Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, в подкасте PROMMA.KZ назвал следующего соперника российского бойца.

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Источник: AFP 2020

Абдрахманов убежден, что следующим соперником россиянина станет американец Алджамейн Стерлинг. По его мнению, поединок пройдет на одном из турниров в Абу-Даби. Дата схватки неизвестна.

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13 июля Стерлинг отреагировал на победу Яна над бразильцем Жозе Алду в поединке за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе мемом из порно. В ответ россиянин заявил, что Стерлинг должен умолять его о поединке.

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12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

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