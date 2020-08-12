Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз
Калгари Флэймз
23
Хоккей. НХЛ
овертайм
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Еврокубки
11.08
Шахтер Д
Базель
41
Футбол. Еврокубки
11.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
11.08
Рубин
Локомотив
02
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ротор
Зенит
02
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гэтжи рассказал, как собирается победить Хабиба

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, за счёт чего планирует победить чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова. Встреча американца и россиянина состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254.

Наверх
Источник: AP 2020

«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего: создавать бойню, провоцировать столкновение машин.

Единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Подарили большой футбол»: как «Ротор» вернулся в Премьер-лигу
«Локомотив» обыграл «Рубин», Слуцкий получил красную карточку
Какими будут четвертьфиналы ЛЧ? Нет Мбаппе, есть новая тактика
Определились последние полуфиналисты Лиги Европы по футболу
Бывший тренер сборной России возглавил клуб второй лиги Австрии
Нападающий «Спартака» перейдёт в «Ахмат» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь