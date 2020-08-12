Россиянин Валиев дебютирует в UFC 22 августа
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 августа в поединке против филиппинца Марка Стригла. Об этом россиянин сообщил ТАСС.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский боец Тимур Валиев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 августа в поединке против филиппинца Марка Стригла. Об этом россиянин сообщил ТАСС.
«Бой предложили, и я дал согласие», — сказал Валиев.
При этом контракт на поединок еще не подписан.
30-летний Валиев должен был дебютировать 1 августа, однако