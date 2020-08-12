Россиянин Валиев дебютирует в UFC 22 августа

При этом контракт на поединок еще не подписан.

30-летний Валиев должен был дебютировать 1 августа, однако из-за проблем с документами бой был отменен. Всего на его счету 16 побед и два поражения. В активе Стригла 18 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.