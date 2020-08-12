Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

«Самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго», — заявил Гэтжи. Он добавил, что постарается победить россиянина, не позволив ему бороться в октагоне.