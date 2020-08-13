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09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» и ушла в кулачные бои

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

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Хельвани связался с американкой, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и узнал детали сделки.

Ванзант подтвердила, что будет драться на голых кулаках в BKFC. Она подписала контракт на несколько боев и отметила, что сделка принесет ей не один миллион долларов.

В июле у американки истек контракт с UFC. На турнире UFC 251 она потерпела поражение в поединке с бразильянкой Амандой Хибас.

Всю мою карьеру меня преследует образ красивой мордашки. Мне нужно это преодолеть, доказать, что я вижу себя иначе.
Пэйдж Ванзант
боец UFC

Ванзант завоевала известность в социальных сетях, благодаря откровенным снимкам. Особо активно американка публиковала фото во время периода самоизоляции.

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