Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» и ушла в кулачные бои

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Хельвани связался с американкой, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и узнал детали сделки.

Ванзант подтвердила, что будет драться на голых кулаках в BKFC. Она подписала контракт на несколько боев и отметила, что сделка принесет ей не один миллион долларов.

В июле у американки истек контракт с UFC. На турнире UFC 251 она потерпела поражение в поединке с бразильянкой Амандой Хибас.

Всю мою карьеру меня преследует образ красивой мордашки. Мне нужно это преодолеть, доказать, что я вижу себя иначе. Пэйдж Ванзант боец UFC