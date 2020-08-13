Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» и ушла в кулачные бои
Американская
Американская
Хельвани связался с американкой, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и узнал детали сделки.
Ванзант подтвердила, что будет драться на голых кулаках в BKFC. Она подписала контракт на несколько боев и отметила, что сделка принесет ей не один миллион долларов.
В июле у американки истек контракт с UFC. На турнире UFC 251 она потерпела поражение в поединке с бразильянкой Амандой Хибас.
Всю мою карьеру меня преследует образ красивой мордашки. Мне нужно это преодолеть, доказать, что я вижу себя иначе.
Ванзант завоевала известность в социальных сетях, благодаря откровенным снимкам. Особо активно американка публиковала фото во время периода самоизоляции.