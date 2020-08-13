Бывший чемпион UFC похвастался секретным приемом от Стивена Сигала

41-летний тяжеловес похвастался, что прием, который ему продемонстрировал киноактер, он уже применял на тренировках. «Так я повалил Люка Рокхолда (партнер Кормье по залу American Kickboxing Academy — прим. “Ленты.ру”)», — написал он. Кормье прокомментировал ролик, где Сигал предлагает ему показать прием, но при этом хочет сохранить это в секрете и избежать камер. Пользователи оценили шутку Кормье. «Чему он тебя научил? Разбивать кирпичи своими шарами?» — написал r4be.