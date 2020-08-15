Лучший боец UFC выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Макгрегором

По мнению 33-летнего спортсмена, если бойцы сойдутся в октагоне еще раз, сильнейшим в этом противостоянии будет именно Нурмагомедов. «Обычно, я не ставлю на борцов. Но именно борьба дает возможность диктовать ход поединках. Где он будет проходить», — заявил Джонс.