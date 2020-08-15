Лучший боец UFC выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Макгрегором
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в возможном
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в возможном
По мнению 33-летнего спортсмена, если бойцы сойдутся в октагоне еще раз, сильнейшим в этом противостоянии будет именно Нурмагомедов. «Обычно, я не ставлю на борцов. Но именно борьба дает возможность диктовать ход поединках. Где он будет проходить», — заявил Джонс.
Джонс, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), допускает, что поединок состоится. Несмотря на то, что Макгрегор завершил карьеру.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он защитил титул в поединке с Макгрегором, вынудив последнего сдаться в четвертом раунде противостояния.
Спустя год россиянин вновь сохранил чемпионский пояс в поединке с Дастином Порье.
Очередная защита пройдет осенью 2020-го в бою с еще одним американцем Джастином Гэтжи.