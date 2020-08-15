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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в возможном матче-реванше с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит Bloody Elbow.

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По мнению 33-летнего спортсмена, если бойцы сойдутся в октагоне еще раз, сильнейшим в этом противостоянии будет именно Нурмагомедов. «Обычно, я не ставлю на борцов. Но именно борьба дает возможность диктовать ход поединках. Где он будет проходить», — заявил Джонс.

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Джонс, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), допускает, что поединок состоится. Несмотря на то, что Макгрегор завершил карьеру.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он защитил титул в поединке с Макгрегором, вынудив последнего сдаться в четвертом раунде противостояния.

Спустя год россиянин вновь сохранил чемпионский пояс в поединке с Дастином Порье.

Очередная защита пройдет осенью 2020-го в бою с еще одним американцем Джастином Гэтжи.

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