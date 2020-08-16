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10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кормье объявил об уходе из UFC после поражения от Миочича

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от американца Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 252.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бой прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

37-летний Миочич одержал победу единогласным решением судей (49−46, 49−46, 48−47). Боец защитил свой чемпионский титул.

«Меня не интересует борьба ни за что, кроме титулов. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за титул. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за чемпионство в тяжелом весе. Это был довольно хороший бой», — приводит слова Кормье ESPN.

На счету 41-летнего Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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