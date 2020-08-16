Кормье объявил об уходе из UFC после поражения от Миочича

«Меня не интересует борьба ни за что, кроме титулов. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за титул. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за чемпионство в тяжелом весе. Это был довольно хороший бой», — приводит слова Кормье ESPN.