Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. Кормье повержен
Стипе Миочич выиграл у Даниэля Кормье единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 252 в
Стипе Миочич выиграл у Даниэля Кормье единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 252 в
Стипе Миочич
Возраст: 37 лет. Страна: США. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 20. Поражения: 3. Ничьи: 0.
Даниэль Кормье
Возраст: 41 год. Страна: США. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 22. Поражения: 3. Ничьи: 0.
По словам президента UFC Даны Уайта, в этом бою должен был определиться величайший тяжеловес в истории ММА. Наверное, многие российские болельщики с ним не согласились — ведь есть же Федор Емельяненко, который не проигрывал 10 лет. Утверждение Уайта, действительно, спорное. Но насчет того, что именно в этом поединке был выявлен лучший тяжеловес в истории UFC (Емельяненко там никогда не выступал), — нет сомнений. Миочич до UFC 252 трижды защитил титул чемпиона в тяжах, а один раз вернул титул себе. Кормье в UFC выступал, в основном, в полутяжелом весе, в тяжах его рекорд (именно в этой лиге) был 4−1. Зато до UFC Даниэль доминировал в тяжелом дивизионе в другом крутом американском промоушене — Strikeforce (8−0 и победа в Гран-при).
Это был третий бой между ними. В июле 2018-го Кормье отправил Миочича в нокаут в первом раунде. В августе 2019-го Даниэль выиграл первые три раунда, но в четвертом Стипе нащупал у соперника брешь — он выбросил 14 мощных ударов в корпус и в конце концов нокаутировал, забив у сетки.
К третьему поединку оба подошли, зная о сопернике абсолютно все. При этом Кормье летал тренироваться в
Договориться на проведение третьего боя довольно долго не получалось. Это было связано в том числе с тем, что у Миочича после второй драки с Кормье возникли проблемы со зрением —
В целом первым раунд получился равным. Миочич выбросил больше ударов, но цифры дают далеко не полную картину боя — пусть Кормье бил реже, но мощнее, а еще сделал тейкдаун (хотя тот ему ничего не принес). В концовке Даниэль мощно попал правой рукой — в висок. Стипе повело, но он сумел устоять на ногах.
Почти весь второй раунд Кормье контролировал ситуацию. Но когда до окончания 5-минутки оставалось секунд 20−30, Миочич взорвался. Он потряс соперника ударом правой в челюсть. Даниэль начал в прямом смысле убегать, но Стипе настиг его, нанеся еще несколько ударов и уронив на задницу. Кливлендский пожарный залез в
В третьем стало ясно, что 41-летний Кормье устал — он замедлился. Миочич же выглядел вполне свежо. Тут надо отметить, что к бою он подсушился — на взвешивании показал
Оба поблагодарили друг друга за бой. Кормье признал, что Миочич был лучше, но при этом отметил, что ничего не видит левым глазом —