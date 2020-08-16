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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Амосов получил в соперники Марка Леммингера на Bellator 244

Соперник Ярослава Амосова американец Джон Фитч травмировался и выбывает из состава участников турнира Bellator 244.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает, Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена, 21 августа непобежденный Амосов подерется с с американцем Марком Леммингером.

26-летний Ярослав ведет беспроигрышную серию из 24 боев, в рекорде его нового соперника всего одно поражение при 11 победах. Турнир пройдет в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

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