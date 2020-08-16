Экс-чемпиона UFC нокаутировали во втором раунде
Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал бразильца Жуниора Дос Сантоса, передает корреспондент Vesti.kz.
Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал бразильца Жуниора Дос Сантоса, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел на UFC 252 в
Для 32-летнего Розенстрайка эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. В мае этого года суринамец проиграл нокаутом камерунцу Фрэнсису Нганну (18−3).
36-летний Дос Сантос, который в 2011 и 2012 году был чемпионом UFC, потерпел третье подряд поражение и имеет теперь восемь проигрышей при 21 победе.
Добавим, что в главном событии UFC 252 состоялся третий бой между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье — решением судей победил Миочич, защитив титул чемпиона в тяжелом весе.