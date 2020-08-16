Экс-чемпиона UFC нокаутировали во втором раунде

Источник: AP 2020

Поединок прошел на UFC 252 в Лас-Вегасе. На четвертой минуте второго раунда Розенстрайк поймал соперника у сетки, а затем успешно добил.

Для 32-летнего Розенстрайка эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. В мае этого года суринамец проиграл нокаутом камерунцу Фрэнсису Нганну (18−3).

36-летний Дос Сантос, который в 2011 и 2012 году был чемпионом UFC, потерпел третье подряд поражение и имеет теперь восемь проигрышей при 21 победе.